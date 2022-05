Polyvalence et adaptation sont les deux termes qui me définissent le mieux. D'abord étudiante en traduction, puis en MBA in Luxury Brand Management, Food and Wine, mon parcours scolaire atypique est la première source d'enrichissement de mes compétences. J'ai été amenée à voyager et vivre en Australie et en Espagne où j'y ai développé mes capacités relationnelles et ouvert mon esprit à d'autres cultures très intéressantes.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel