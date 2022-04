Georges HIRACLIDÈS

Après la révolution Internet, puis celle du mobile et des smartphones, l’IoT est pour moi la nouvelle aventure de demain, et je souhaite y participer activement (comme je l’ai fait pour l’internet et le mobile). Pour cela, à titre personnel, j’ai commencé à concevoir un prototype d’objet connecté pour les piscines, spa et aquarium, à base d’Arduino et de Nodejs



Passionné, entreprenant et communiquant, en 20 ans, j'ai fondé une société spécialisée dans la surveillance de vêlage (Yaz Technologie), pris la direction technique d’une startup Telecom (Executive Telecom), conduit et déployé un projet de refonte de Système d’Information (Mediavision) et dirigé la création de nombreux site web lors de l’explosion d’Internet (Integra Net).



De plus, j’ai à de nombreuses reprises, animé des séminaires techniques et réalisé des avant-ventes (Bull), formé et accompagné des clients dans le déploiement d’offres que j’avais initialement conçues et promues (Valtech).



Mes compétences :

Scrum

MDA

UML

IoT