Jérôme LIPPI

Ayant acquis une grande expérience dans plusieurs SSII, je suis actuellement chef de projet sur une solution éditoriale dans le monde des médias.

Je m'occupe de plusieurs projets pour de grands comptes internationaux, manage et gère en mode agile plusieurs équipes.

Mes domaines de compétence technique sont les applications en JAVA (J2EE/JSF/Struts/Hibernate) avec une expertise Oracle, MySql et MarkLogic.

Mon expérience et mes capacités d'adaptation m'ont permis d'acquérir des connaissances métiers et fonctionnelles dans de nombreux secteurs.



Mes compétences :

J2EE

JAVA

Chef de projet

Architecte Informatique

Informatique

Méthode agile

Management

XML/XSLT

Gestion de projet

Gestion de la relation client