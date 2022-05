Diplômée d'un Master en Droit Social et Gestion des Ressources Humaines et forte d'une expérience en tant qu'Assistante Juriste Droit Social au sein du Cabinet d'expertise comptable Michel Creuzot, je suis actuellement à la recherche d'un poste en entreprise me permettant d'allier mes connaissances en Droit Social et en Ressources Humaines.



Morgane Bruand



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Veille juridique

Gestion de la relation client

Droit social

Rédaction