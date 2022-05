Morgane BUAN

Diplomee de l'ESITC (Ecole Superieure d'Ingenierie des Travaux de la Construction) en option batiments d'habitations et tertiaires specialisee en methodes et productions.

Je recherche un travail dans le secteur du QSE (Qualite, Securite, Environnement) dans le domaine de la construction. J'ai deja effectue un stage et un CDD dans ce domaine.

La mobilite ne me derange pas.



Mes compétences :

Je m'investis beaucoup dans ce qui me tient à cœur

Soif de connaissances

Creative

Informatique (pack Office, AutoCad)

ISO 9001 & 14001 Standards

Environnement

Autocad