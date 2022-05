Pauline ALAIN

Octobre 2019: Ingénieur travaux en charge des lots techniques sur l’opération du Centre socioculturel et sportif DANTON au Havre





Octobre 2018 - Octobre 2019: Ingénieur travaux en charge de l’opération Bureaux MSA de Boves (80), projet soumis au label Passiv’haus et à l’emploi de matériaux biosourcés, opération en macro lots (GO, Clos couvert, CET)



Octobre 2017 - Octobre 2018: Ingénieur travaux sur le chantier OF de l'EHPAD de Dollemard au Havre (TCE)





Janvier 2016 - Septembre 2017: Ingénieur travaux sur le chantier OF Mémorial Australien de Villers bretonneux (80), gestion des corps d’états secondaires et missions QSE





Ingénieur ESITC CAEN

Option bâtiments techniques et industriels en méthode et production



Mes compétences :

AutoCAD

Autodesk Robot

Sketch up

Microsoft Office