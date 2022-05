Morgane CARADEC

Ebéniste, et forte de mes expériences, tant dans l'ébénisterie et la restauration de patrimoine que dans la menuiserie d'agencement, je suis maintenant à la recherche d'un poste stimulant et enrichissant dans le domaine de l'ébénisterie.



Passionnée, je m'adonne également à l'ébénisterie et à la création durant mon temps libre, et vous invite à visiter mon blog:

http://caradecebeniste.blogspot.fr/



Information complémentaire!

Actuellement en formation d'Agent de Fabrication d'Ensembles Métalliques à l'AFPA de St Herblain, je suis à la recherche d'entreprises afin d'effectuer mes stages!

SI vous connaissez au sein de votre réseau, quelqu'un qui travaille dans le domaine des métaux, et qui est prêt à prendre une stagiaire motivée et minutieuse, n'hésitez pas!





Mes compétences :

Lutherie

Restauration du patrimoine

Marqueterie, placage

Fabrication de mobilier, du débit à la finition

ferronnerie

Création

Ébénisterie