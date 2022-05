Morgane CARON

Bonjour,



Je suis diplômé d'un BTS qui s'intitule Service et Prestation des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S) depuis juin dernier.

Je suis actuellement à la recherche d'une entreprise pour un contrat de professionnalisation. Il s'agit d'un poste en tant qu'animatrice qualité sécurité environnement. Ce contrat débuterais en Octobre 2015 pour 2 ans de formation. Le CESI serais le centre de formation basé sur ARRAS.

Mon projet consiste à acquérir les méthodes et les compétences nécessaire pour réussir dans mon métier. Avec cette formation, je pourrais acquérir vos méthodes de travail ainsi qu'être plus sur le terrain de ce faite je serais plus efficace dans mon métier. De plus, je connais certaines base de ce métier grâce à mon BTS mais je veux me perfectionné pour être plus performante notamment pour aller sur le terrain.



Mes compétences :

Audit

Internet

Pack Microsoft Office

Norme ARNOR

Création de procédure

Élaboration de plan d'action

Normes rédactionnelles

Conduite de projet