Morgane CAYUELA

Après plus d'un an et demi en tant que Gestionnaire d'agence de travail temporaire, je suis désormais chargée de recrutement au sein du bureau Production Pharmaceutique et Chimique basée à Lyon.

A ce titre, j'accompagne mes candidats dans leur projet professionnel pour répondre à leurs ambitions tout en satisfaisant les besoins de mes clients.

j'interviens notamment sur des profils type :

- opérateurs de production

- agents de fabrication

- agents de laboratoire

- conducteurs des appareils de l'industrie chimique (CAIC)



Mes compétences :

Sourcing

Recrutement