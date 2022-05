Morgane CHARTRAIN

Diplômée en master II SIG d'Orléans, je recherche activement un emploi. Je souhaiterais mettre mes compétences au service d’une structure dynamique et humaine.



Polyvalente dans mes fonctions, mes précédentes expèriences m’ont permis de mettre en pratique mes aptitudes d’analyse et de synthèse acquises tout au long de mon cursus universitaire. J'ai également pu développer mon sens du relationnel et ma capacité d’écoute grâce à des missions diversifiées.

Je me définie comme une personne méthodique et créative. Habituée à travailler en équipe, je partage volontiers mes idées.



Mes compétences :

Sig

Outils bureautiques(pack office)

DAO

Gestion BD

Qgis

Arcgis

Autocad

Netgeo

Cartographie

Illustrator