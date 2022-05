Morgane CHOUIN

Jeune paysagiste dplg, je réalise des projets de paysage depuis le diagnostic jusqu'au suivi de chantier.

Je réalise des plans et autres documents techniques sur les logiciels de CAO (autocad, illustrator, photoshop, indesign ...)



Par ailleurs, je réponds à des concours de land-Art et vends mes dessins et gravures sous mon auto-entreprise.



Actuellement je recherche une agence de paysage, d'architecture ou d'urbanisme.



Mes compétences :

AutoCAD

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator