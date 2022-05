Bonjour,

Je m'appelle Morgane CLAIRVOYANT, je suis ingénieur diplômée de l'INSA de Lyon en Mécanique et Procédés Plasturgie, et je suis actuellement à la recherche d'un emploi.

Le Packaging étant mon domaine de prédilection, je recherche un poste en tant qu'Ingénieur Packaging pour les cosmétiques, l'alimentaire, les produits ménagers, l'électroménager, l'automobile, etc.

J'ai effectué un stage ingénieur en Recherche et Innovation au sein du groupe SEGULA Technologies à Nanterre dans le domaine de la mécanique appliquée à l'industrie pharmaceutique. Le but de ce stage était de réfléchir à des systèmes innovants de distributeurs automatiques et unitaires de médicaments conformément à la prescription en pharmacie.



Mes compétences :

Relationnel

Esprit d'équipe

Adaptabilité

Persévérance

Autonomie