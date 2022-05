Morgane COCHETEAU

Trilingue Français-Anglais-Chinois, je suis actuellement étudiante en Master 1 International Business à l'école PPA.

De famille multiculturelle (grand-père américain, grand-mère espagnole), j'ai ainsi acquis un grand talent d'adaptation, notamment face aux exigences culturelles de mes interlocuteurs, et ai développé une grande passion: les langues étrangères. C'est ainsi que j'ai fait deux licences LLCE (Chinois mandarin et Japonais); de plus, je garde de mes années de lycée des notions d'espagnol et d'allemand, et ai entrepris cette année l'apprentissage du russe et du portugais.

Dynamique, sérieuse et motivée, mes employeurs ont toujours apprécié mon autonomie et ma gaieté. Je suis détentrice du permis B.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Réseaux sociaux

Microsoft PowerPoint

HTML

Merchandising