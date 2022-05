Morgane COLMONT

Chef de projets ayant un goût prononcé pour l'univers événementiel, j'ai acquis au cours de mes diverses expériences professionnelles des compétences solides dans le suivi d’opérations et montage/démontage d'événements.

Dynamique, rigoureuse et autonome, j'ai su prouver à travers les missions qui m'ont été confiées, mes qualités organisationnelles et méthodologiques.

De la même manière, mes collaborateurs apprécient ma capacité à travailler en équipe.



Mes compétences :

Pack office

Communication

Evènementiel et logistique

Marketing

Assistante de direction

Organisation

Gestion de projet

Montage