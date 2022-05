Valéry SANGLIER

Je suis arrivé chez DECORAL en tant que maquettiste volume en provenance de chez Structures internationales ,ou j'ai pu faire mes armes et côtoyer ce qui se faisait de mieux dans le domaine du design et de l'événementiel dans les années 90.

l’émergence de l'informatique m'a permis de faire évoluer mon profil de carrière en maîtrisant les logiciels de mise au plan ,de modélisation 3D,et retouche photo devenus les classiques de la profession.

j’accède donc au poste de concepteur en espace événementiel vers 2001.

je suis de plus en plus attiré par le chantier et le contact clientèle mais c'est en 2006 lors du rachat de la société que l'on me permet d’accéder à cette fonction.