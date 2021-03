Raphael HUDELIST

Raphaël HUDELIST

rhud_69@hotmail.com



RHUD SAS Structures Nouvelles

Directeur - Chargés d'affaires

www.rhud.fr







Université Claude Bernard - Lyon 1 IUT Villeurbanne :

Professeur danglais (vacataire 2008-2009)

Professeur de management (vacataire 2010-2011)



Bilingue anglais Allemand courant

Traductions

Suivi clients étrangers (mails, appels téléphoniques, rendez-vous professionnels)

Professeur danglais (Cours particuliers et universitaires)

Bureautique

Utilisation courante : Excel, Word, AUTOCAD



Parcours professionnel :

2012-2020 Chargé d'affaires France Grand Sud, Suisse Romande, Maghreb pour BEMATRIX (système de stand itinérant modulable) www.bematrix.com/fr

Chargé daffaires

Chiffreur / métreur

Acheteur matériaux / veille technologique



2004- 2012 Chargé daffaires, chiffreur/métreur, acheteur (« veille technologique ») EXPACE Chaponost Evènementiel



2003-2004 Développeur Meuble BM, Lyon Genas Ameublement



1999-2002 Responsable commercial France ITC - Nancy Bijouterie fantaisie



1996-1999 Responsable commercial et de gestion BPI Lyon

Bijouterie fantaisie



1994 -1996 Chef de centre adjoint VIRAGE - Beynost (69)Centre auto



1993-1994 Contrôleur financier Paribas Dérivés Garantis Siège Paris - Banque



1992-1993

Contrôleur de gestion activités de marché

Banque Paribas Siège Paris - Banque



1992-1993 Gestionnaire Partners International -Boulogne Billancourt Location voitures avec chauffeur



1991-1992 Auditeur interne EUREST Siège Levallois Perret Restauration collective



1990-1991 Auditeur Ernst &Young International La Défense Cabinet daudit



1989-1990 Professeur (Anglais Culture générale) Service National - Paris





Formation :

2009 PME, négocier, et acheter efficacement CEGOS - Lyon



1989 MBA Finance Southeastern University, Washington DC



1988 BSBA Finance & Banking University of Hartford, Connecticut



1988 Diplôme IFAM Institut Franco-Américain de Management - Paris

1985 Baccalauréat A2 Lycée N.D. du Grandchamp

Versailles



Divers :

Séjours et visites de nombreux pays à titre professionnel ou privé : Allemagne (RFA, ex-RDA), Angleterre, Autriche, Benelux, Canada, Congo (RPC), Croatie, Espagne, Etats-Unis, Israël, Italie, Nigéria, République dAfrique du Sud, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie, Zambie, Zimbabwe.



Pratique courante de lAïkido (2ème Kyu).



Permis A et B avec véhicules.



Bonnes connaissances en mécanique, goût prononcé pour la fabrication et la technologie.



Mes compétences :

Excel

Autocad

Technologies innovantes

Acheteur

Led

Standiste

Structures gonflables

Structures événementielles

Confidentialité assuré