Pierre GUILLERY

Curieux impénitent, né professionnellement dans Internet (qui a bien changé le monde - maintenant c'est clair !). Consultant dans l'âme : immobilier, stratégie et nouvelles technologies. Je aussi m'intéresse à la problématique "santé et prévention", à l'urbanisme et l'aménagement du territoire, à architecture et au développement durable.



> IMMOBILIER : Depuis 2004, je gère pour le compte de ma famille une opération de promotion immobilière en région parisienne. J'ai travaillé sur des projets immobiliers avec un focus sur la copropriété partagée (pour le compte de clients étrangers). Ensuite j'ai appris les bases du métier d'agent immobilier en tant que mandataire indépendant, avant de prendre ma propre carte d'agent immobilier et pour devenir consultant immobilier (Uzège Transactions et Développement) et chasseur d'immobilier à mon compte (www.uzespropertyfinder.com).



> CONSEIL : J'ai conseillé de Michael Curri, le fondateur de SNG (www.sngroup.com), une société d'ingénierie et d'économétrie des réseaux numériques (comprendre et mesurer l'impact des réseaux). J'ai été consultant associé de Smallworlds (www.smallworlds.fr) : missions de recherche et analyse documentaire opérationnelle et de problem solving, conduite en quelques semaines - opérationnelles. J'ai co-fondé une start-up qui propose des services d'accès à Internet à haut débit aux collectivités territoriales ("réducteur de fracture numérique") (www.sdnum.net).



> SPORT & START-UP : Après la banque, j'ai changé de monde, d'abord en m'occupant de marketing sportif dans le domaine du volley ball, puis de services d'import-export vers les États-Unis (depuis Londres). J'ai conçu et co-fondé une entreprise de conseil sur Internet (une "start up" on disait à l'époque) dont j'ai géré la croissance à Dublin, puis la déconfiture... [C'est la vie !]



> BANQUE : J'ai commencé ma carrière comme assistant marketing de l'un des dirigeants de la Banque Indosuez. Puis j'ai changé de navire en passant chez Bankers Trust pour devenir trader (en jargon ça donne : "teneur de marché sur options indicielles") à Paris et à Londres.



+++



Formation de base : licence d'économie et master de management.



Mes compétences :

Veille stratégique

Email marketing

Immobilier

Intelligence économique

Internet

NTIC