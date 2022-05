Morgane CREAC'H

Diplômée d'un master de Marketing dans le cadre d'un contrat en professionnalisation. J'ai réalisé mon alternance à Planète Sauvage, le parc animalier à Port Saint Père.

J'ai travaillé dans le service Marketing-communication et vente du parc où j'ai occupé le poste d'assistante marketing pendant deux ans.

Mon rôle dans l'entreprise était de faire connaître le parc et de donner envie aux personnes de venir le visiter. Pour développer la clientèle BtoC, j'ai mis en place des partenariats avec des grandes enseignes afin d'avoir une grande visibilité. j'ai crée des événements sur le parc pour que la visite soit plus attractive et enfin, j'ai organisé des animations commerciales.

Mon rôle était également de faire de la veille concurrentielle, d'éplucher les études de satisfaction clients, de profil client... pour ensuite adapter la campagne publicitaire et de passer le bon message.



Dans l'idéale je souhaiterai devenir responsable Marketing-communication d'une entreprise dans le secteur artistique et culturelle ou encore dans le domaine équin. En tant que musicienne et cavalière, je souhaiterai pouvoir mélanger ma passion et ma vie professionnelle afin de m'épanouir le plus possible dans mon travail.

J'ai conscience qu'aujourd'hui il faut s'ouvrir à tous les secteurs d'activités afin d'augmenter nos chances d'acquérir de l'expérience, qu'il faut également être mobile afin de s'ouvrir l'esprit et aux autres.



J'ai des compétences dans le domaine de la vente, du marketing, de la communication et de la finance de part mes différentes études et mes différentes expériences professionnelles.

Pendant 2 ans, j'ai été commerciale pour une entreprise qui fabrique du chocolat bio. J'avais pour secteur toute la moitié Nord de la France (passant par Brest, Strasbourg, Lille, la région parisienne...). J'ai augmenté le chiffre de mon secteur de 20% en un an. Je devais gérer mes clients BtoB (commandes, merchandising dans les magasins...), prospecter de nouveaux clients, préparer les ventes de Noël et de Pâques...

A Planète Sauvage, nous travaillons sur la campagne publicitaire de 2014 en collaboration avec des agences de communication et des agences médias. Ces collaborations me permets de travailler sur de la créa. En amont, avant de présenter notre projet aux agences, nous avons réaliser des études afin de déterminer le profil de nos visiteurs (comprendre qui ils sont), des études de satisfaction (comprendre qu'est ce qu'ils attendent de nous) dans le but de passer le bon message lors de notre campagne publicitaire.

J'ai également des compétences dans le milieu personnel : pratique de la musique, du dessin et de l'équitation.





Je suis passionnée par le monde artistique : la musique, le dessin, la peinture, la danse, la lecture et le cinéma.

Je suis également une grande passionnée du monde équin.

Ce qui m'intéresse particulièrement c'est de comprendre le comportement humain, les conditions humaines, les relations entre les Hommes, les différentes cultures qui nous unissent ou qui nous déchirent.





Mes compétences :

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Analyse financière

Développement commercial

Marketing stratégique

Communication

Marketing