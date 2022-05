Morgane DAMAGEUX

Curieuse de tout, mon parcours et formations me permettent d'appréhender les divers aspects de la communication. Après une année d' histoire de l'art et de pratique des outils d'art appliqués. J'ai compris que si mon principal talent n'est pas artistique, il se trouve dans ma capacité à mettre ma créativité au service d'un métier de la communication.



Ma formation en communication appliquée et en audiovisuel à Bruxelles, m'a donné l'assise théorique (psychologie du spectateur/ sociologie/ philosophie, etc.) mais aussi les bases techniques des différents domaines d 'activités que concerne la communication appliquée (graphisme/ photo/ vidéo/ radio, etc.). En France, j'ai mis en application mes aptitudes au sein d'une association d' évènementiel culturel dont j'ai été un membre fondateur ( association à but pluridisciplinaire et transfrontalier ). Ce fût une expérience humaine passionnante et complémentaire à ma L2 en Arts et Culture.



L' expérience d' attachée commerciale qui s'ensuivit m'a permis d'appréhender les besoins en visibilité d'une organisation et comment mettre en valeur ses qualités face à la concurrence. J'ai alors décidé de me perfectionner dans mon domaine de prédilection, la communication.



Ma licence professionnelle "Chargée de communication" m'a permis d'apprendre à travailler dans un contexte international et à définir l'intégralité des objectifs de communication d'une organisation.



Mon passage à Paris, en agence de communication globale m'a donné l'opportunité de travailler en équipe et de mettre mes aptitudes et ma créativité au service de grands comptes. J'ai tenté en rentrant de Paris de créer ma propre structure de conseil en communication globale sous la forme d'une auto entreprise. J'ai conseillé des entreprises et créé leurs sites internet. Cela a fonctionné un temps grâce aux recommandations d' un prescripteur mais des impératifs économiques m'ont empêché de continuer sur cette voie.



Je n'ai de cesse de me renouveler tant en termes de compétences que de savoir faire et c'est avec plaisir que je m'emploie à oeuvrer avec des collaborateurs de tous horizons. J'aspire aujourd'hui à poursuivre ma route sur ce chemin et mettre, éventuellement, mes compétences en communication à votre service.



Mes compétences :

Communication externe

Relation client

PAO Indesign et photoshop

Créatif

Communication interne

Création de site internet

Conception rédaction de projets de communicat

Plan de communication

Supports de communication

Photographie

Evénementiel/

Créativité

Audiovisuel

Communication

Journalisme

Culture