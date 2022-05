Morgane DANIEL

Après des études en comptabilité et gestion agricole, j'ai été technicien de contrôle laitier pendant 4 années cet emploi riche en formation m'a permis de d'affiner ma technicité et de développer mes capacités d'écoute et relationnelles. Puis après 4 années , j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'installer et de mettre en application mes connaissances techniques mais aussi économiques. Dès lors, je suis devenue co-gérante d'une exploitation laitière , cela m'a appris à négocier les achats comme les ventes de produits, à développer des marchés, à gérer et former du personnel, de suivre un troupeau laitier de la naissance de l'animal jusqu'à sa réforme, de suivre la gestion économique d'une entreprise au quotidien. Mais aussi de trouver les bons partenaires pour mon entreprise. En octobre 2014, mes parents qui étaient aussi mes associés sont partis à la retraite, nous avons eu la chance de trouver des repreneurs. J'ai profiter de cette opportunité pour aller me former en comptabilité et en gestion de la paie.



Mes compétences :

Gestion

Agriculture polyculture élevage

Informatique

Gestion du personnel

Travail en équipe

Aptitudes relationnelles

Conseil client, capacité d'écoute

Sage Accounting Software