Morgane DANNOUX

Je suis intervenue dans différents environnements :

-Industries chimiques, pétrochimiques, pharmaceutiques

-Laboratoire R&D

-Ingénierie de procédés



J'interviens sur des :

Missions en ingénierie (MOA et MOE)

Avant-projet : définitions des besoins procédés, création de schémas de principe, pré-chiffrage

SNC LAVALIN (SARP industrie)

Etude de base : PFD, dimensionnement équipements, notes de calcul, spécifications et appels d’offre, chiffrage, analyse de risque

ERAS (projet EURENCO), TOTAL PETRO (H2), ARKEMA (revamping), CHEMSIS

Etude de détails/réalisation / projets clé en main : PID, dimensionnement équipement, spécifications, suivis des consultations et choix fournisseurs

 SNC LAVALIN (Diester), SANOFI-AVENTIS (Ketek pédiatrique)



Missions en R&D

Phase exploratoire : Bibliographie

Phase de faisabilité : préparation des premiers essais, élaboration de plan expériences

Phase d’acquisition de données : modèle cinétique,

RHODIA (CRTL), CEREMAP/CNRS, IFP



Mes compétences :

Ingénierie Procédés

ingénierie

PID