Morgane DAVESNE

Mon rôle au sein de l'école PIGIER de Nîmes est d'accompagner et d'informer les candidats dans leur projet de formation en BAC+2 et BAC+3 dans le secteur du Commerce, Management, Gestion et Ressources Humaines.

Nous vous proposons ces formations en statut scolaire et en alternance.

Je vous accompagne dans vos démarches de recherche d'entreprise grâce à nos ateliers, notre suivi et nos partenaires.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Relations clients