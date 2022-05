Morgane DAYOT

Titulaire d’un diplôme de chef de produits textile à l’ISTA, ainsi que de Marketing international des produits de la mode à Mod’Spé, je suis sans cesse à la recherche d’un poste dans lequel je pourrai rencontrer de nouveaux challenges.



Je suis reconnue au fil de ma carrière pour avoir un sens du produit très développé, proposant à chaque collection de nouvelles idées à la fois tendances et commerciales. J’ai su faire preuve d'une grande créativité dans les projets qui m'ont été confiés en termes de conception de produit, d'optimisation des ventes jusque dans le suivi des résultats, dans le respect du budget attribué.

Mes connaissances du marché du prêt-à-porter féminin, de part mes 6 années d’expérience, vous apporteront, je l’espère, entière satisfaction.



Dotée d'un bon esprit équipe et fine négociatrice, je souhaite vivement que mon profil présentera pour vous un véritable intérêt.





Mes compétences :

Négociation

Mode

Travail d'équipe et partage des connaissances

Analyse de données

Analyse des besoins

Cr�ativit�