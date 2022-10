Sandrine DJELLIL

Studio de création textile et graphique basé à Paris, je vous accompagne dans la création de vos projets créatifs en vous proposant des solutions sur-mesure.

Riche dune expérience de plus de dix ans dans lunivers de la mode et du textile, j'imagine et réalise des motifs, graphismes et illustrations à la demande sadressant aux univers de la mode femme, de lenfant, de la décoration de la papeterie et du packaging.

Le studio collabore aussi avec des marques ou entrepreneurs à la création de leur identité visuelle, contenus graphiques pour les réseaux sociaux, supports de communication et design de site web.

Je vous invite à me contacter pour discuter de votre projet.



Le studio présente également une collection de motifs sur les salons professionnels PARISPRINTDAYS et ILOVEPLAYTIME.





Je vous invite à visiter mon portfolio : sandrinedjellil.com





-DESIGN TEXTILE-STYLISME ET INFOGRAPHIE/ ANALYSE TENDANCES ET MOODBOARDS

-DESIGN WEB /DA

-DESIGN PRINT ET COMMUNICATION



Sérigraphie

Adobe Photoshop

Conception graphique

Graphisme

Mode

Illustration

Stylisme

Conception de produit

Management

Infographie

Direction artistique

Web design

Textile

Adobe Illustrator