Laetitia WINTER GILLAIN

Le secteur haut de gamme est sans conteste aujourd'hui le plus admiré au monde tant par sa créativité que par son savoir faire. Vendre du rêve au-delà d'un vêtement, communiquer sur des valeurs ancrées, c'est bien dans cette vision que j'adhère à ces valeurs.



J'ai compris par l'observation, l’importance d’une bonne communication et l'interdépendance entre les différents départements ou services.

La gestion du suivi des informations ainsi que la capacité d'analyse de cycle produit, principalement développées au cours de ma période chez Lectra (et renforcées par mes expériences diverses), constituent aujourd’hui mes objectifs fondamentaux.



Actuellement en poste chez Christian Dior Homme, je m’efforce d’améliorer sans cesse les supports de communication technique (dossier technique et gestion informatique).

Mon goût pour l’optimisation et l'innovation me permet de rationaliser mon travail et d’avoir une conduite réactive dans le but d’assurer la fluidité des informations au sein de l’équipe et d’accroître en son efficacité.

Participer à l’intégration d’illustrator et PLM dans le bureau d’études n’a fait que renforcer mes objectifs de carrière.



Tout mon parcours professionnel est étudié pour être le plus complet possible afin de pouvoir prétendre à un poste de coordination technique de collection.



LOGICIELS METIER MAITRISES

Lectra : Kaledo Style, Kaledo Print (création d imprimés), Modaris ExpertPro, Diamino Expert, Justprint

Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Free-Hand



LANGUES

Anglais (maîtrisé), espagnol (notions)



Mes compétences :

Management - Polyvalence technique et stylistique

DAO

CAO

Product Lifecycle Management