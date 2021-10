⏺ Définition de la stratégie «Go-to-Market» et des plans marketing B-to-B

⏺Management d’équipes et coordination de projets internationaux

⏺ Déploiement de la stratégie et des campagnes marketing à l’international

⏺ Génération de leads et nurturing

⏺ Programmes marketing pour les comptes stratégiques (ABM)

⏺ Gestion de budget



Decouvrez mes recommandations sur mon profil Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/stéphanie-dullin-brulé-789005103



Mes compétences :

Optimisation des process

Marketing opérationnel

Marketing direct

Marketing

Go-to-market strategy

Amélioration continue

Études marketing

Management

Lead nurturing

Lean supply chain

Marketing relationnel

Lead generation

Webmarketing

Télémarketing

Marketing stratégique

Gestion de projet