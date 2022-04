Florence DESGUILLOT

• Gérer des projets

• Maîtriser les étapes de la chaine : Prise de brief, création, maquette, mise en page, exécution, photogravure, relecture, BAT, impression, routage

• Suivre la fabrication, veiller au respect des délais

• Calage machine

• Recruter, former, animer et coordonner des équipes

• Coordonner et suivre des prestataires externes

• Animations de management et commerciales

• Fidéliser un réseau de prestataires extérieurs, développer des partenariats

• …





Mes domaines d’intervention en formation :

La communication, le développement personnel, le management, l’efficacité professionnelle et personnelle, formation de formateur, …



• Création des supports pédagogiques

• Animation

• Suivi collectif/individuel des stagiaires





Mes compétences :

Conseil

Communication

Chaîne graphique

Formatrice

Pédagogie

Motivation

Accompagnement

Relations humaines

Formation de formateurs

Techniques