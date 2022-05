Morgane DE GIVRY

Types de problématiques abordées : bilans d’image de marque et stratégies de repositionnement ; études préalables au lancement de nouveaux concepts ; structuration de gammes de produits et positionnement produits ; adaptation des offres et services aux segments de clientèle ; tests de mailings, pré-tests / post-tests de communication (télé, presse, etc.); pré-tests / post-test / bilans de formule de magazines, revues, lettres internes d’entreprises, catalogues VPC, etc.



Secteurs principalement explorés : téléphonie mobile ; presse junior, senior, santé, parentale, religieuse, agricole ; « bancassurance » ; grande distribution (magasins spécialisés, super et hypermarchés), produits de grande consommation (alimentaire, cosmétique, etc.), énergie (pétrole, gaz, …).



Compétences : organisation, pilotage et responsabilisation du terrain d’études ; préparation, formalisation et finalisation d’une étude(rédaction du projet d’études, proposition de la méthodologie, rédaction des guides d’entretien et d’animation, conduite des entretiens, animation des groupes, mise à plat et analyse du matériel d’étude, rédaction et présentation des résultats d’étude) ; gestion de la relation client.



