Morgane DE JESSEY

Sportive dans l'âme, après un M1 de Gestion et économie du Sport à Dauphine, j'ai voulu avoir deux expériences distinctes : l'une chez Smartbox en marketing et l'autre chez BCM Sport, entreprise d'évènementiel. J'ai ensuite décidé de faire un Master 2 de Marketing, Distribution et Relation client, à la suite duquel j'ai effectué 6 mois de stage en tant qu'assistante chef de produit chez Nestlé sur la marque Nescafé.

J'ai signé mon premier contrat de travail chez Reckitt Benckiser, dans un premier temps, 6 mois chef de secteur à Paris dans la grande distribution, rayons droguerie, parfumerie et hygiène. J'ai ensuite saisi l'opportunité d'un poste de Trade marketing manager toujours dans le groupe sur la marque Scholl chaussures. Cette expérience a duré un peu plus de 2 ans et demi et a été riche en apprentissage. J'ai très vite eu beaucoup de responsabilités (avec notamment la responsabilité du service Marketing pendant les 5 derniers mois)

J'ai souhaité élargir mes compétences dans un autre secteur et suis aujourd'hui responsable du marketing opérationnel et de la communication chez Guy Degrenne



Mes compétences :

Bon relationnel

Marketing

Textile

Mode

Communication

Management

E-commerce

Travail en équipe

Sales

Digital