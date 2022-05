Passionnée par mon métier dans la nutrition, et par le sport j'en fais ma philosophie de vie ! Initiée depuis peu à la plongée, je me ravis les mirettes par la découverte d'espèces aquatiques inattendues et fantastiques. Fine bouche amoureuse de voyages, j'allie ma gourmandise à l'évasion magique dans différents pays. En mode nomade désormais, venez découvrir mon carnet de voyages sur

FB :Array

Twitter : @LaDietNomade

Instagram : LaDietNomade

Site :Array



Mes compétences :

Diététique

Nutrition