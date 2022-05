Morgane DESPAS

Actuellement , je recherche activement un emploi dans le domaine du secrétariat, J'ai obtenu mon titre professionnel de "secrétaire assistant avec l'ADRAR, j'ai par la suite, complété avec une formation d'assistant comptabilité paye. Pendant ces deux formations, j'ai réalisé des stages auprès de Babychou Services, la Société Protectrice des Animaux. Ces stages m'ont beaucoup plus. Ma facilité d'adaptation et ma rigueur m'ont permis d'avoir un peu d'autonomie et des responsabilités. Mes tuteurs ont été très fier de mon travail.



Mes compétences :

Documents commerciaux

Logiciel Sage

Microsoft Word/ Excel/ Outlook/ Powerpoint

Documents comptable

Etudes des comptes

tâches administratives