Morgane DESSERT

Prévoir et anticiper les évolutions de l'océan deviennent des problématiques majeures avec le développement et l'exploitation des ressources marines (énergétiques, géologiques, halieuthiques …) et les réalités du changement climatique. En tant que modélisatrice, je cherche à y répondre. Après avoir travaillé sur les aspects biogéochimiques de l'océan à grande échelle (simulations climatiques globales), je me concentre sur l'amélioration de configurations réalistes à une échelle régionale.

Actuellement en formation continue à l'Université de Bretagne Occidentale de Brest, je valide mon année d'études en Informatique par un stage à EXWEXS.



Mes compétences :

Océanographie

Korn Shell

Python