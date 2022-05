Morgane DRAZEK

Je suis actuellement à la recherche d'une entreprise afin de pouvoir entreprendre un BTS Management des Unités Commerciales en alternance durant l'année scolaire à venir. J'ai déjà eu la possibilité de mettre un pied dans la vie active et serais de ce fait capable de m'adapter avec rapidité et efficacité au sein de votre équipe. Mes expériences au sein de l'Apple Store, ainsi qu'en restauration (Tommy's, Aquarius) m'ont apporté deux dimensions différentes de la relation client. Je pourrais ainsi mettre à la disposition de mon équipe et, le cas échéant, des clients, ma rigueur, mon sens de l’organisation, ma précision dans mes travaux ainsi que mon bon relationnel.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet