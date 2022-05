Morgane DUPUIS

Etudiante en MBA Wine Marketing and Management à l'INSEEC Bordeaux et titulaire d'une Licence de Biologie spécialisée sur la vigne et le vin, je voudrais effectuer un stage dans le commerce international du Vin - import export - de Mars à Août 2013. je parle couramment Français, Anglais (6 mois à Londres) et Espagnol (12 mois à Valencia).



Mes compétences :

Accueil clients

Biologie

Polyvalence et adaptation

Motivée et responsable

Logiciel R

Pack office

Réactive face aux situations réelles

Organisée et sérieuse

Vigne et vin

Vin

Hôtesse d'accueil

Langue espagnole

Langue anglaise