Morgane DUQUENOY

A la recherche d'un emploi en tant que secrétaire comptable, je serais disponible à compter du 1er avril.



Les connaissances acquises durant ma formation, ainsi que mes diverses expériences m’ont permis de toujours m’adapter aux nouvelles situations. De nature dynamique et organisée, aimant les chiffres et l’outil informatique, ce métier est pour moi une évidence.



Mes compétences :

Maitrise Pack Office

EBP paie, conpta et gestion commercial