Morgane DURIEZ

Bonjour,

Actuellement je recherche une formation ou un emploi de préférence dans la pub, je reprend mes études en septembre par un dut communication en alternance , si sa peut intéressée quelqu'un un Cdd de maintenant a septembre et ensuite un Cdd en contrat de professionnalisation.

Je suis quelqu'un de déterminer, enthousiaste , pleines d'idée et de joie de vivre .

A bon entendeur, a me découvrir en vrai.

Cdt Morgane .



Mes compétences :

Office

Pdf créator

Photo shop