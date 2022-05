Morgane EGARTELER

Diplômée d'un master 2 dans la gestion de projets touristiques culturels et territoriaux, j'ai de nombreuses expériences dans le monde du tourisme. J'ai tout d'abord travaillé dans l'hôtellerie avant de m'orienter dans le tourisme culturel. Je possède une expérience de 6 mois dans la gestion de projets touristiques ainsi qu'une expérience de deux et demi en tant que chargée d'accueil et de développement commercial dans un château.



Je parle très bien anglais, possède des notions d'allemand et des bases de russe et suis également capable de gérer les réseaux sociaux d'une entreprise.



Je suis quelqu'un de très sociable, d'entreprenant et de consciencieux et donne toujours le meilleur de mmoi-même dans mon travail.



Mes compétences :

BtoB et BtoC

Community Management

Pack Office

SMO

Anglais et russe

Benchmarking

Gestion de projet