Nausicaa GUSCHING

Passionnée par le monde du livre avant même de savoir marcher, je possède actuellement plus de 6 ans d'expérience en édition et deux ans d’expérience en librairie.



► Motivée ► Organisée et rigoureuse ► Esprit d’équipe

► Polyvalente ► Gestion de la pression et des urgences



Compétences éditoriales :

- Suivi éditorial jusqu’au BAT (gestion de planning, relecture/correction (maîtrise du code typographique), recherche iconographique, préparation de copies, rédaction, mise en page sous HTML/XML)

- Suivi éditorial sur des sites Web (relecture/correction, recherche iconographique, rédaction, travaux dans le bac Office)

- Relationnel avec les membres de la chaîne du livre : auteurs, graphistes/maquettistes, imprimeurs, distributeur, presse...



Informatique :

- Maîtrise de la suite Office

- Connaissances de la suite PAO Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign)

- Maîtrise de Prolexis

- Maîtrise de l'environnement HTML/MXL, création d'une DTD



Langues :

- Anglais : bonnes connaissances

- Allemand et russe : niveau lycée



