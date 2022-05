With a Master degree in Marketing, my experience & interests were always focused on digital marketing & communication.



Working both agency side and client side, implementing & managing multiple B2B and B2C international digital projects encompassing content strategy, website & social media management, emailing campaigns, marketing automation, digital advertising campaigns, mobile app, social listening, emerging digital platforms and technologies…



I stay tuned for any new challenges !

Do not hesitate to contact me : morgane.ferrero@gmail.com



#OnlineMarketing #DigitalCommunication #SocialMedia #SEO #SEA #SMO



Mes compétences :

Marketing digital

Marketing opérationnel

Communication offline

Communication online

Communication

Marketing

Référencement

Google Adwords

Digital

Webmarketing

Web 2.0

Réseaux Sociaux

SMO

SEO

SEA

Google analytics