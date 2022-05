Morgane FOURNIER-BESSON

- Maîtrise des stratégies de distribution multi-canaux hôteliers

- Compétences en yield management et channel-management

- Vente et négociation

- Maîtrise des mécanismes de vente dans le secteur du tourisme (multi- acteurs)



- Stratégie de distribution : aide à l'élaboration des stratégies de commercialisation hôtelière, définition des promotions et des événements.

- Gestion et développement commercial : développement du portefeuille client, animation clientèle.

- Commercialisation d'outils dans le cadre d'un public mono ou multi-hôtels.

- Accompagnement conseil dans le cadre des différents leviers d'action de commercialisation hôtelière.

- Mise en place et supervision de projets.



Mes compétences :

Développement commercial

Global Distribution System

Hôtellerie

Revenue management

Channel marketing

Gestion de la relation client