Bonjour, je m’appelle Morgane GAGNEUX, j'ai 19 ans. Je suis quelqu'un de dynamique et très sociable. J'ai un goût prononcé pour la vente et le conseil. Je souhaite réaliser une licence professionnelle en alternance dans l'immobilier afin de devenir agent immobilier. Je dispose également d'un solide bagage juridique et comptable. Je suis disponible dès la rentrée prochaine.



Mes compétences :

Rigueur

Adaptabilité

Syllogisme juridique

Analyse juridique et financière

Maitrise des outils informatiques (word, excel, po