J'enseigne les mathématiques en collège et lycées depuis 10 ans.

Étant enseignante remplaçante et ayant beaucoup voyagé, j'ai développée une réelle capacité à m'adapter.

Je suis déterminée à me reconvertir professionnellement.

Je suis à la recherche d'une formation et d'une entreprise dans lesquelles mon travail et ma motivation pourront s'exprimer pleinement.



Mes compétences :

Travail en équipe

Adaptabilité

Pédagogie