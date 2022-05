Morgane GAUTIER

Passionnée par la relation client et ses nouveaux enjeux, je suis particulièrement attirée par le marketing et la communication et leurs nouveaux outils.



Mes expériences m'ont permis d'affirmer mon goût pour le travail en équipe et d’être réactive. Les tâches que j'ai réalisées ont été pour moi des opportunités d'exploiter au mieux mon sens du relationnel, mon esprit de synthèse et d'analyse et de répondre à d’importantes contraintes de temps.



Mes compétences :

Gestion de projet

Evénementiel

Marketing opérationnel

Management

Communication

Webmarketing