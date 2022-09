Morrigane Editions MONIQUE LE DANTEC

MORRIGANE ÉDITIONS, entreprise indépendante et familiale auto-distribuée, dirigée par Monique LE DANTEC, est une maison d’édition créée fin 2008 dans le monde de la littérature, passionnée par les oeuvres qu’elle souhaite présenter au public, dans les catégories suivantes :



- roman littéraire français

- roman fantastique ou de science-fiction

- roman policier

- roman jeunesse

- roman historique

- livre historique ou culturel



avec une constance pour le choix : le coup de coeur unanime du comité de lecture, et la qualité du texte !



Travaillant exclusivement à compte d’éditeur, elle ouvre principalement ses portes aux nouveaux talents, auteurs et illustrateurs, qui n’ont pas encore eu accès aux grandes maisons d’édition.



Ses mots d’ordre : rigueur, honnêteté et professionnalisme !



www.morrigane-editions.fr



www.monique-ledantec-ecrivain.fr





