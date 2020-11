Bonjour et bienvenue sur mon espace Viadeo,



Presque 20 ans dexpérience avec ma sensibilité aux bonnes pratiques mont permis dacquérir de solides compétences dans les différents métiers, Production, Méthodes, Maintenance, Logistique et Achats, ainsi que dans la motivation des équipes pour atteindre les résultats attendus.



Homme d'action et d'organisation, j'aime :

- dynamiser et mobiliser mes équipes vers la performance,

- optimiser et améliorer les processus dans un cadre coopératif.



Je suis actuellement Directeur Production et Après vente -secteur Automobile-



Ma valeur ajoutée professionnelle porte principalement sur :



Des compétences techniques et managériales pointues et polyvalentes

Une forte capacité de conduite du changement, de constitution et de management déquipes, de planification et de suivi opérationnel des engagements.

Transformations Lean des unités de production : KAIZEN, Chantiers 5S, réimplantation, standardisation, Management visuel...





Cordialement,

Mostafa Elyousfi/ elyousfim1@gmail.com



Mes compétences :

Gestion de projets

Management de production / Lean manufacturing

Achats et approvisionnements

Management de la chaine logistique

Management par les contraintes

Management d'équipe

Management de la qualité