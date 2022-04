Elyoubi ZAKARIAE

 Assurer le pilotage des magasins MP& PF, et Pièces de rechanges.

 Gérer les niveaux de ventes et consommations et mettre en place des plans d’approvisionnements.

 Préparation et lancement des commandes et veiller à la bonne maîtrise des coûts.

 Veillez à une bonne organisation des espaces de stockage.

 Planification des enlèvements et livraisons clients avec optimisation des coûts de transport.

 Gérer les opérations (réception, stockage, préparation de commande, expéditions produits,…)

 Suivi des critères de performance des fournisseurs.

 Préparation et déclanchements et conduite des inventaires et analyse des écarts.

 Veiller à la bonne tenue des stocks suivant les bonnes pratiques et règles d’hygiène et sécurité, FIFO,…

 Conduite de projet de mise en place et démarrage du SI <<Sage ligne100 gestion commerciale>>.

 Gestion et encadrement d’équipe de 15 personnes.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Gestion de projet

ressources humaines et logistiques.

contrôle de gestion

Sorties

Microsoft Transaction Server