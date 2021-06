Mouhamadou Asta MBODJ

2012 - Diplômé de l'Institut Supérieur de Commerce International de Dunkerque - France

Cursus Double diplôme Ecole de Commerce



- Master II Management Portuaire et maritime

- Postgraduate Degree in International Management and Business Studies



2009 - Diplômé de l'Institut Supérieur de Management de Dakar - Sénégal



- Diplôme Supérieur de Gestion (LIAGE)





Mes compétences :

Gestion de commandes Supply Chain

Coordination de trafic import / export

Gestion de facturation

Valorisation, gestion des litiges

Transport

Logistique

Supply chain

SCM