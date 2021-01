Mouhcine BEKHOUCHE

Je suis ingénieur détude et de développement (Angular/Node.js), lauréat de lINPT.



Mes compétences incluent l'identification des besoins des clients en frontend et backend, le développement et la livraison dans un environnement de production. J'aime travailler avec les clients, relever de nouveaux défis et je suis toujours prêt à accompagner le client et à étudier ses besoins.



Mon expérience est dans le CRM. J'ai plus de 3 ans d'expérience dans la conception, le développement et la maintenance de tels systèmes.



Je peux rapidement apprendre de nouvelles idées et en actualité IT.



Je suis un résolveur de problèmes motivé, sociable, désireux d'apprendre et créatif. Alors, créons quelque chose, je suis prêt, vous?