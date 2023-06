Mouher LAHCEN

- Depuis Decembre 2013 : Expert consultant en Ingénierie sportive auprès de Coter.



- Consultant Permanent à NOVEC, (Depuis Juillet 2013), en charge de l'OPC pour divers projets BTP.



- Cadre Technique, Chef de projet OPC à NOVEC, Ingénieurs Conseils, Filiale de CDG Développement : Ordonnancement, Pilotage & Coordination de projets d'aménagements urbains, de Génie Civil & Bâtiment TCE



- Cadre Technique Projeteur en Voirie Urbaine et réseaux divers : Alimentation en eau potable ; Assainissement ; Aménagement paysager et création de Golfs & d'espaces verts ;



- Expert en Installations et infrastructures de sports et loisirs : Expertise confirmée dans la domaine de l'ingénierie liée aux infrastructures et installations de sports : Complexes sportifs, stades d'athlétisme, terrains de football en gazon nature, en synthétique, en stabilisé et soccer beach ; Salles Omnisports et salles spécialisées ; Plateaux de plein air et parcours de santé.

Sept. 80 à Août 81 : Entreprise Marocaine d’Etudes et de Travaux Topographiques (EMET-RIOUCH), Secrétaire – Opérateur – Projeteur.



- Sept. 81 à Juin 87 : Cabinet d’Etudes et de Réalisations Hydrauliques (CERH-KEJJI), Rédacteur – Projeteur en Voirie & Réseaux Divers (VRD).



- Juin 87 à Sept. 91 : Bureau d’Etudes pour l’Equipement du Territoire (BEPET MAROC) – Chef de Projet : Etudes, coordination & suivi.



- Sept. 91 à Déc. 91 : BET / Etudes Techniques Maghrébines (ETM) ; Chef de Projet, Responsable du Département V.R.D.



- Janv. 92 à Avril 95 : Bureau d’Etudes pour l’Equipement du Territoire (BEPET MAROC) – Attaché de Direction, Chargé de mission auprès du Président Directeur Général.



- Mai 95 à Juin 97 : SOMADASE – SPORTS, Attaché de Direction, Chargé de la coordination et suivi des travaux de construction des sols et installations de sports.



- Juillet 97 à Avril 98 : Directeur Technique de la Société de Développement, d’Aménagement, Restauration Bâtiment & Travaux Publics par abréviation DARBAT, Une Entreprise de la nouvelle génération oeuvrant dans le domaine de la promotion immobilière et des travaux publics.



- Mai 98 à Déc. 2001 : Réintégration de SOMADASE – Directeur technique.



- Janvier 2002 à Mai 2004 : Responsable Commercial et Marketing, en charge du Pôle Infrastructures & sols sportifs à Bituma, Société du Groupe Delta holding, 10 Zone Vita Rabat. http//www.bituma.ma



- Juin 2004 : Freelance : Création et lancement, pour mon compte personnel et en tant que personne physique de l’Entreprise Mouher de Travaux Divers, par abréviation EMTD, ayant pour domaine d’activité l’ingénierie et les techniques d’aménagement des infrastructures et installations de Sports & Loisirs.



- Juin 2005 – Etudes techniques pour l’aménagement d’un stade d’athlétisme à l’Institut National d’Athlétisme au Complexe Sportif My Abdellah, en sous traitance avec le BET IBEMV de Rabat pour le compte du Secteur des Sports.



- Janvier 2006 - Pose et installation d’un terrain Mini foot, en gazon synthétique lesté de sable et rempli de granulat SBR, conforme aux normes FIFA au Club Atlas Bouskoura de la Royale Air Maroc à Casablanca



- Février 2006 - Pose et installation d’un terrain Mini foot indoor en gazon synthétique au Complexe Sport Casablanca Plazza, sis au quartier California à Casablanca.



-Animation de séminaires sur l’ingénierie liée aux techniques d’aménagement des infrastructures et installations de sports :



.- Présentation des systèmes d’affichage électronique dédiés au sport, à la salle de réunion de la Commune Urbaine du Grand Casablanca, Mai 2003

.- Journée d’étude du 1 Avril 2004 organisé au C.A.C à Hay Ryad à Rabat

.- Journée d’étude du 29 Sept. 2004 au C.A.C à Hay Ryad à Rabat



Mes compétences :

Expert en Installations & Infrastructures de sport

Ordonnancement, Pilotage & Coordination

Conseil