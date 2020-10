Moulay Adnane Hilal EL-IDRISSI dispose d’une expérience de plus de Neuf ans dans les activités de finance, d’audit et de consulting. Il a participé à différentes missions d’audit, de due diligence, d’établissement de cartographies des risques, de conception de manuels de contrôle interne et d’analyse de manuels de procédures.



Mes compétences :

Conformité

Audit

Contrôle de gestion

Comptabilité

Finance